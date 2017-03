Continuar a ler

Na segunda parte, e em apenas três minutos, o Borussia Mönchengladbach sentenciou praticamente o encontro ao marcar novamente por Fabian Johnson, aos 64', e pelo sueco Oscar Wendt, aos 67'. O brasileiro Raffael elevou para 4-1, aos 76', e Leon Goretzka reduziu para 4-2 para o Schalke 04, aos 82'.Esta foi a quarta vitória consecutivo do Borussia - no conjunto de todas as provas -, equipa que agora ocupa o oitavo posto, com 32 pontos. Já o Schalke é 13.º, com 27.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova