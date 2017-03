Continuar a ler

Com este triunfo por 2-1, o Hamburgo ficou perto de fugir à linha de água, passando a somar 26 pontos, os mesmos que o Werden Bremen, 15.º classificado e primeiro clube a salvo da despromoção.No outro encontro da 24.ª jornada disputado esta tarde, o Schalke 04 encheu-se de confiança para o encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa com o Borussia Mönchengladbach, que agora é nono na Bundesliga, com 32 pontos, ao derrotar em casa o Augsburgo por 3-0.O bis do austríaco Guido Burgstaller, que marcou aos quatro e aos 29 minutos, lançou a equipa de Gelsenkirchen na senda do triunfo, confirmado por Daniel Caligiuri, aos 34'.O Schalke é agora 11.º classificado do campeonato alemão, com 30 pontos, mais dois do que o Augsburgo, que é 13.º, e menos 29 do que o líder Bayern Munique.Depois do empate (1-1) na primeira mão dos oitavos-de-final, o clube de Gelsenkirchen visita o Borussia Mönchengladbach na quinta-feira.