O Hertha Berlim reduziu a desvantagem para apenas um golo, com Vedad Ibisevic a marcar aos 28, e Mitchell Weiser aos 71.Aos 77 minutos, o brasileiro Raffael 'bisou' e estabeleceu o resultado final, que deixa o Borussia Mönchengladbach na terceira posição da 'Bundesliga' com 21 pontos, menos dois do que o Leipzig, que é segundo, e menos oito do que o líder Bayern Munique.O Mönchengladbach pode perder o terceiro lugar no domingo, caso o Schalke 04, que soma 20 pontos, vença o Hamburgo.Ao início da tarde, o Bayern Munique consolidou a liderança da prova ao vencer o Augsburgo, por 3-0, e ao beneficiar do empate (2-2) do Leipzig, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, com o Bayer Leverkusen.A 12.ª jornada da liga alemã termina no domingo com receção do Schalke 04 ao Hamburgo e com a visita do Hannover ao Werder Bremen.