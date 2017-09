Continuar a ler

Certo é que esta filosofia implementada por Bosz não só tem dado frutos no campeonato como colocam nesta altura o Borussia Dortmund como a única equipa das cinco principais ligas europeias que ainda não sofreu golos.



Mudança de paradigma



Além do sucesso desportivo, Orlando Sá acredita que Peter Bosz vai marcar uma era em Dortmund: "Não mais terá um futebol de transição ou contra-ataque, dependente das individualidades. Será, sim, uma equipa dominadora, sólida defensivamente e com futebol de ataque."



Orlanso Sá: "É um treinador muito metódico"



Depois dos adeptos do Borussia Dortmund terem ‘construído’ a célebre parede amarela nas bancadas do Signal Iduna Park – que tanto espetáculo dá nos jogos em casa – esta época o clube germânico viu chegar um treinador que, em pouco mais de três meses, conseguiu também erguer uma verdadeira muralha… dentro de campo. Bem cotado pela presença na final da última edição da Liga Europa, com o Ajax, e pela famosa capacidade de imprimir nas suas equipas um futebol atrativo e dominador, Peter Bosz assumiu o lugar de Thomas Tuchel e montou um grupo sólido que se tem destacado pela coesão defensiva. Ao fim de cinco jornadas, o Borussia ainda não sofreu qualquer golo na Bundesliga, estabelecendo um recorde histórico no campeonato que só surpreende… "quem não conhece" o técnico holandês."Este bom rendimento defensivo começa sobretudo no ataque, na reação à perda da bola e na tentativa de recuperá-la o mais rápido possível, não permitindo posse nem transições aos adversários. Sempre foi um treinador que gosta que as suas equipas tenham a bola, controlem o tempo de jogo e não deixem o adversário ter posse, sobretudo no seu meio-campo defensivo", explica Orlando Sá, em declarações a Record, recordando a época 2015/16, altura em que foi orientado por Peter Bosz nos israelitas do Maccabi Telavive: "Treinávamos constantemente a posse de bola e a reação à perda. Eram sempre sessões de trabalho com muita intensidade, até porque era ele que estabelecia o tempo e os toques que poderíamos dar."

Autor: Fábio Aguiar