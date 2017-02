Continuar a ler

Ainda assim, os citizens começaram por sofrer uma contrariedade, quando o brasileiro Gabriel Jesus se lesionou no tornozelo direito, sendo substituído por Sergio Agüero aos 15'. Mas, depois, Sterling inaugurou o marcador aos 29' e um autogolo de Tyrone Mings, aos 69', na sequência de um remate de Agüero, confirmou o triunfo dos visitantes.



Veja o direto do jogo e a classificação da Premier League

O Manchester City somou esta segunda-feira a quarta vitória seguida (três na Premier League) e graças ao triunfo em Bournemouth, por 2-0, isolou-se no 2.º lugar do campeonato, agora a 8 pontos do líder Chelsea. Os citizens passam a somar 52 pontos, mais dois do que Tottenham e Arsenal.Depois de ter visto os dois primeiros a ceder pontos nesta 25.ª jornada - os blues empataram (1-1) com o Burnley, no domingo, e o Tottenham perdeu com o Liverpool, por 2-0, no sábado -, Pep Guardiola sabia que tinha tudo a ganhar e não desperdiçou o oportunidade para se aproximar da frente.