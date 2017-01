O Brasil derrotou esta madrugada, por 1-0, a congénere da Colômbia, numa partida de preparação na qual atuaram apenas jogadores que atuam na América do Sul e que serviu para homenagear as vítimas da tragédia que vitimou grande parte do plantel da Chapecoense, ocorrido em novembro do ano passado.Com Pedro Geromel (ex-V. Guimarães), Diego Souza (ex-Benfica) e Diego (ex-FC Porto) na equipa titular, o Brasil triunfou graças a um golo de Dudu, apontado aos 47 minutos. Do lado colombiano, Teo Gutiérrez foi titular, ao passo que Santiago Montoya (ex-V. Guimarães) foi suplente utilizado.De referir que toda a receita deste encontro, que foi realizado no Engenhão, no Rio de Janeiro, irá reverter a favor da família das vítimas da tragédia aérea de Medellín.

Autor: Fábio Lima