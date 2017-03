Continuar a ler

Segundo relata o Globo Esporte, este adversário de peso foi um pedido de Tite, selecionador canarinho, para que assim possa testar a equipa a poucos meses do Campeonato do Mundo na Rússia.



Brasil e Alemanha vão voltar a medir forças, naquele que será o primeiro duelo entre as duas seleções após a estrondosa vitória por 7-1 dos alemães sobre os brasileiros, nas meias-finais do Mundial'2014.A Confederação Brasileira de Futebol confirmou a realização do particular, agendado para 27 de março de 2018. O encontro terá lugar na Alemanha, nomeadamente no Estádio Olímpico de Berlim.

Autor: Luís Miroto Simões