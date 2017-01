Lembra-se de Mané Garrincha, herói brasileiro do Campeonato do Mundo de 1958? O seu legado parece estar destinado a ser seguido em Inglaterra. Pelo menos é essa a vontade do Brentford, emblema que ocupa a 14ª posição do Championship, que fechou recentemente a contratação do sueco Henke Johansson, nada mais nada menos do que o neto do antigo craque brasileiro do Botafogo e Flamengo.Henke Johansson, de 18 anos, que até aqui vestiu a camisola do Halmstads, assinou por dois anos e meio e, numa primeira fase, deverá atuar na equipa de reservas do novo clube. Internacional pelo seu país nas camadas jovens, o talento participou em alguns treinos do Brentford ao longo do mês de dezembro de 2016 e impressionou equipa técnica e dirigentes, os quais decidiram avançar para a sua contratação.Sobre a sua ligação familiar com o mítico astro brasileiro e semelhanças com o avô, Henke Johansson pretende aproveitar os genes que herdou: "Quero apenas pensar que há um pouco dele na forma como jogo. Sou um jogador ofensivo, com muita técnica e que gosta de fazer golos."