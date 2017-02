Nem a barba de Danny Cowley resistiu à histórica qualificação do Lincoln para os ‘quartos’ da Taça de Inglaterra. Convidado para um programa da BBC, horas após afastar o Burnley (1-0), o treinador do clube do 5º escalão surgiu com a face escanhoada.



"Nem no dia do meu casamento me barbeei, mas pensei ser melhor fazê-lo agora. Não é todos os dias que venho ao ‘Match of the Day’", gracejou Danny, de 37 anos, que se fez acompanhar do irmão, Nicky, seu adjunto no Lincoln. Tanto um como o outro lecionavam Educação Física em Essex há menos de um ano, conjugando a profissão com o cargo de técnicos em ‘part-time’ do Braintree.

Tudo mudou a 13 de maio de 2016, dia em que assinaram pelo Lincoln. "Sempre adorei ser professor e sempre gostei dos alunos, mas o futebol é a minha paixão número 1. Como só se vive uma vez… aqui estou!", disse Danny. O golo do triunfo do Lincoln foi apontado por Sean Raggett, que cumpriu o sonho de defrontar Joey Barton, com quem ‘nunca foi à bola’. "Espero jogar contra ele um dia", afirmara em 2012, altura em que representava o Dover, enquanto Barton estava no QPR.

Autor: Nuno Pombo