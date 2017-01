Depois da inesperada derrota (1-2) com o Karabukspor no sábado passado, o Galatasaray reagiu de forma convincente e voltou aos triunfos no campeonato turco com uma sensacional goleada (6-0) sobre Akhisar, num jogo com quatro portugueses em campo e Bruma a brilhar acima de todos ao bisar.O festival da turma de Istambul, que já havia ganho (6-2) na terça-feira ao 24 Erzincanspor, para a Taça, arrancou aos 9', com um golo de Semih Kaya. Bruma (25' e 41'), Öztekin (33'), Inan (79' pen.) e Gümüs (87') confirmaram a superioridade do Galasataray, que contou também com Josué a titular. Já Miguel Lopes e Ricardo Vaz Té, também no onze do Akhisar, pouco conseguiram fazer evitar a pesada derrota.Se Bruma, de 22 anos, bisou - já tinha marcado na visita ao Akhisar na primeira volta - e aumentou para sete golos (os cinco primeiros tinham sido obtidos fora de casa) o seu registo esta época no campeonato turco, destaque também para as três assistências do médio holandês Wesley Sneijder, num triunfo que permitiu ao Gala reforçar o 3.º lugar, com 39 pontos, menos dois do que o líder Besiktas, que tem menos um jogo.Nos outros encontros deste sábado, referência ainda para o bis do veterano Samuel Eto'o na vitória do Antalysapor sobre o vizinho Alanyaspor (2-1). O avançado camaronês, de 35 anos, leva oito golos no campeonato. Já o brasileiro Vágner Love marcou o golo da equipa visitante.