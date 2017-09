Continuar a ler

Do outro lado estava Quaresma – Pepe só chegou este verão – e é precisamente o Mustang que preocupa o treinador do RB Leipzig. "Sabemos como Quaresma pode desequilibrar nas alas, tal como Babel. Precisamos de ser compactos", avisou.



A passagem da comitiva do RB Leipzig pelo aeroporto de Istambul quase passava despercebida não fosse a presença de Bruma. O extremo de 22 anos vestiu a camisola do Galatasaray durante três épocas (esteve outra cedido à Real Sociedad) e neste regresso à Turquia para defrontar o Besiktas de Pepe e Quaresma, na 2ª jornada do Grupo G, foi bastante assediado por adeptos e jornalistas. A popularidade do internacional português foi testemunhada por Ralph Hasenhüttl, técnico da equipa germânica, que, apesar da insistência da imprensa turca, não abriu o jogo sobre a sua possível inclusão no onze inicial."Reparei no interesse em torno de Bruma. Só demonstra o bom trabalho que realizou durante os anos que esteve aqui. Conhecemos bem o seu talento e foi por isso que o contratamos. Veremos se poderemos beneficiar da sua utilização", declarou Hasenhüttl. A verdade é que o extremo português tem informações privilegiadas sobre o rival, o qual defrontou por cinco vezes, perdendo apenas uma e ganhando duas, uma delas no desempate por penáltis, que valeu a conquista da Supertaça em 2016.

Autor: Aurélio de Macedo