Valeu aos visitantes o bis do suíço Derdiyok (36' e 90'+6) para garantir os três pontos - que permitem ao Galatasaray recuperar o 3.º lugar, com 43 pontos, a 10 do líder Besiktas -, depois de Etame (44') e Kadah (53') terem marcado pelo Antalyaspor.



No outro adiado para esta segunda-feira, o Akhisar - com Miguel Lopes e Ricardo Vaz Té no onze e Custódio sem sair do banco de suplentes - perdeu por 2-0 no terreno do Gençlerbirligi. Luccas Claro (6') e Karabulut (55') fizeram os golos.

Após quatro jogos sem ganhar (três derrotas e um empate), o Galatasaray regressou às vitórias, graças a um triunfo arrancado a ferros, por 3-2, na visita ao Antalyaspor, no fecho da 23.ª jornada do campeonato turco.Bruma foi um dos protagonistas da partida, inaugurando o marcador aos 24', a passe do também português Josué, igualmente titular na equipa de Istambul. O antigo extremo do Sporting seria, no entanto, expulso aos 84', por acumulação de amarelos, numa altura em que o encontro já estava empatado a dois golos.