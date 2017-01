Bruno Gama, do Deportivo da Corunha, lesionou-se esta segunda-feira no primeiro treino da semana da equipa e deverá falhar o jogo de quarta-feira da Taça do Rei, em casa do Alavés.O jogador português sentiu dores num adutor, músculo da coxa, e abandonou a sessão de trabalho, sendo esperado que realize exames médicos nas próximas horas, com o objetivo de avaliar a extensão da lesão.Na quarta-feira o Depor visita o Alavés, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Taça do Rei, depois de as duas equipas terem empatado a dois golos no primeiro jogo, disputado no Estádio Riazor.

Autor: Lusa