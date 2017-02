Continuar a ler

Os 'blancos' venceram, por 2-0, mas a partida não passaria à história apenas pelo triunfo do Real Madrid. Na história do encontro ficou também uma perdida incrível de Bruno Giordano, que após ultrapassar Buyo e sem qualquer opositor entre ele e a linha de golo, disparou para a bancada, que, como já foi referido, estava vazia.



Aliás, revela o antigo avançado do Nápoles, hoje com 60 anos de idade, esse foi o grande problema. "Recordo-me de um grande Real Madrid e de um estádio vazio. Em 1988, tinha preferido jogar num Bernabéu com 80.000 pessoas. Falhei um golo 'cantado' por falta de gente nas bancadas", refere o mítico camisola 9, explicando mais adiante um pouco melhor o seu argumento.



"Não consegui distinguie bem entre o branco dos postes e o da bancada. Não vi bem e falhei um golo que poderia ser importante", acrescenta o antigo internacional italiano, admitindo que os madridistas acabaram por justificar o triunfo, não obstante a pouca sorte do conjunto napolitano.



"Recordo-me que o Real fez um bom jogo, ainda que nós tenhamos tido um pouco de azar, porque Alessandro Renica rematou à barra; isso teria encurtado distâncias", concluiu Bruno Giordano, em declarações à 'Marca', que, na sua edição 'online' ilustra o artigo com o vídeo da incrível perdida do dianteiro do Nápoles.