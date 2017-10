Bryan Ruiz não escondeu a satisfação por ter ajudado - via assistência - a Costa Rica a conquistar um lugar no Mundial da Rússia, a realizar em 2018. No final do embate com as Honduras, que terminou em empate (1-1), o capitão dos Ticos assumiu que o centro que permitiu a Kendall Waston marcar um golo tardio (90'+5) foi talvez o melhor que fez com o pé direito em toda a carreira."Dominei a bola e tentei sair pela esquerda, mas taparam-me bem os caminhos. A alternativa foi centrar com o pé contrário, mas penso que foi o melhor centro de pé direito que fiz em toda a minha carreira", explicou Bryan, acrescentando sobre a qualificação: "Estou muito feliz, conseguimos o nosso objetivo e vamos levar a Costa Rica duas vezes seguidas a Mundiais".

Autor: Bruno Fernandes