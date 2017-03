Buffon estabeleceu mais um recorde com a camisola da Juventus, tornando-se o jogador com mais minutos ao serviço do clube italiano.O guarda-redes bateu o anterior máximo, pertença de Giampiero Boniperti, ao minuto 65 do jogo com a Sampdoria, altura em que atingiu os 39.681 minutos pela Vecchia Signora.