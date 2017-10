Gianluigi Buffon, da Juventus, foi eleito pela FIFA o melhor guarda-redes do Mundo em 2017, depois de uma grande temporada em que conquistou mais um campeonato italiano e a Taça de Itália, falhando apenas a Liga dos Campeões, na qual a 'vecchia signora' perdeu na final com o Real Madrid."Estou muito feliz, porque para mim é uma grande honra receber este prémio, ainda para mais na minha idade. Estou orgulhoso por isto, mas quero agradecer ao meu clube, treinador, colegas, porque me ajudaram a tornar isto possível. E quero também agradecer a todos que votaram em mim e creio que o último ano foi fantástico para a Juventus e pessoalmente para mim. Infelizmente não foi suficiente para ganhar na Europa. Para este ano espero que possamos jogar melhor, tanto na seleção como na Juventus, porque gostava de finalizar a minha carreira com uma vitória fantástica", referiu o veterano guardião italiano de 39 anos.