"Para o Buffon seria o sexto Mundial e como se compreende foi uma grande desilusão. Mas ele está em forma e a reagir da melhor maneira", acrescentou o treinador italiano antes do jogo começar e, por isso, sem saber que efeito terá a derrota no ânimo do veterano guarda-redes: a Juventus perdeu 3-2.

A divulgação do onze da Juventus para o jogo com a Sampdoria deixou muitos adeptos da vecchia signora surpreendidos porque o guarda-redes era Wojciech Szcesny e não Gianluigi Buffon. E alguns desses passaram ao estado de preocupados quando ouviram a explicação do treinador Massimiliano Allegri."Alguns deles [internacionais italianos] estão ainda a lidar com o desapontamento [por não terem conseguido o apuramento para o Mundial'2018]. Depois de 15 dias com a seleção houve um grande desgaste físico e, sobretudo, mental", explicou Allegri.