Buffon anunciou que irá retirar-se no final da época, dando a entender que poderá ter sido a Juventus a despoletar a situação. "Cada um tem o seu tempo. Sou obrigado a respeitar as decisões do clube, que compra guarda-redes mais novos e talvez melhores do que eu. Quero encerrar a carreira da melhor forma possível, honrá-la até ao último dia", assinalou o guardião, que celebra 40 anos em janeiro.