Mesmo em inferioridade numérica, o Ludogorets - que é segundo no campeonato, com 21 pontos, a um do líder CSKA Sófia - confirmou o seu favoritismo e o avançado Claudiu Keseru bisou (98' e 114'), sentenciando a eliminatória, apesar da resposta, tardia, de Martin Vasilev (119').A equipa búlgara desloca-se a Braga a 19 de outubro, na 3.ª jornada do Grupo C da Liga Europa - do qual fazem parte também os alemães do Hoffenheim e os turcos do Basaksehir - e recebe a formação minhota a 2 de novembro.