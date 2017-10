O Ludogorets, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, consolidou este sábado a liderança do campeonato búlgaro ao vencer o Cherno More, por 1-0, em jogo da 12.ª jornada.Marcelinho voltou a ser a estrela do adversário do Sporting de Braga, ao marcar o golo que deu a vitória ao Ludogorets, aos 7 minutos.A equipa búlgara é a próxima adversária dos minhotos no Grupo C da Liga Europa, na quinta-feira, sendo que o Sporting de Braga lidera, com seis pontos, e o Ludogorets é segundo, com quatro.

Autor: Lusa