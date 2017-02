Menos de uma semana depois de ter garantido a vitória do CSKA Sófia com dois golos frente ao Cherno More (2-0) , o português Rui Pedro voltou a ser decisivo ao marcar o único golo da sua equipa na visita ao Beroe.Tal como acontecera no passado domingo, o antigo jogador da Académica fez a diferença já na fase final do encontro, aos 87', numa partida em que Rúben Pinto e Arsénio foram também titulares, enquanto David Simão entrou aos 32'.Com a vitória, o CSKA reforçou o 3.º lugar, somando agora 41 pontos, menos três do que o Levski, que empatou também este sábado com o Lokomotiv Gorna. Na frente segue o Ludogorets, com 53 pontos e menos um jogo.