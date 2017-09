Depois de ter iniciado o campeonato búlgaro com um empate e uma derrota (frente ao campeão Ludogorets), o CSKA Sofia somou esta sexta-feira a nona vitória seguida, oito delas na liga e outra na Taça da Bulgária. Na receção ao Dunav Ruse, a equipa da capital venceu por 3-0, com o último golo a pertencer ao português Tiago Rodrigues.Numa partida em que Rúben Pinto também foi titular, o CSKA só chegou à vantagem na segunda parte, adiantando-se no marcador aos 56', através do brasileiro Fernando Karanga. Nikolay Bodurov aumentou a diferença aos 70' e, três minutos volvidos, foi a vez de Tiago Rodrigues brilhar com um golo de livre direto que selou o triunfo. Foi o 4.º remate certeiro do médio que rumou à Bulgária este verão.O CSKA lidera o campeonato com 25 pontos ao fim de 10 jornadas, tendo agora mais quatro pontos do que o campeão Ludogorets - rival do Sporting de Braga na Liga Europa -, que conta menos um jogo disputado.