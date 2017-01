De repente, Christian Burgess, jogador do Portsmouth, não tinha nada para fazer no sábado. O jogo da sua equipa, agora no terceiro escalão do futebol inglês, com o Crawley Town havia sido cancelado devido às más condições do relvado. O defesa, de 32 anos, não quis ficar em casa e perguntou, no Twitter, se alguém tinha alguma proposta. A resposta chegou rápido. Will Chitty, técnico da equipa sub-12 na academia Skilful Soccer Youth, pediu ajuda no treino e Burgess fez-se à estrada."Comecei o treino e não vi a resposta de que ele estava realmente a caminho. Meia hora depois, fiquei surpreendido por vê-lo na linha de fundo a chamar por mim", começou por explicar Chitty. "Falámos um pouco e perguntei se ele podia treinar algo parecido ao que fazem no Portsmouth. Os miúdos adoraram!", revelou o técnico.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto