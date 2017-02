Continuar a ler

Ainda hoje, o Swansea recebe o Leicester, campeão em título, que esta época ocupa um modesto 16.º lugar. A 25.ª jornada da liga inglesa fecha na segunda-feira com a receção do Bournemouth ao Manchester City - em caso de vitória, os citizens podem 'saltar' do quinto para o 2.º posto e reduzir a desvantagem para o líder a oito pontos.



O Chelsea empatou este domingo a um golo na visita ao Burnley, em jogo da 25.ª jornada da Premier League, prova que continua a liderar confortavelmente, com 10 pontos de vantagem sobre o Tottenham (2.º) e o Arsenal (3.º).Depois do Tottenham ter perdido no sábado com o Liverpool, por 2-0, a formação orientada por Antonio Conte até esteve em vantagem, após inaugurar o marcador aos sete minutos, através do espanhol Pedro. Porém, aos 24', Robbie Brady apontou, de livre direto, o golo que deu o empate ao Burnley - que vinha de sete vitórias seguidas em casa -, resultado que permite à equipa ascender ao 12.º lugar da tabela, em igualdade pontual (30) com o Watford e o Southampton.