"O importante é que voltámos a vencer, com uma boa segunda parte, pressionando e marcando golos. Quero sempre ajudar, mas não tenho o hábito de marcar golos. Ainda assim, é sempre motivo de alegria que alguém marque sem ser o Leo ou Luis Suárez". Busquets afirmou que "afeta" estar pouco antes do encontro dependente de "coisas externas", mas realçou, ainda assim, o triunfo, que começou a 'escrever'."O importante é que voltámos a vencer, com uma boa segunda parte, pressionando e marcando golos. Quero sempre ajudar, mas não tenho o hábito de marcar golos. Ainda assim, é sempre motivo de alegria que alguém marque sem ser o Leo ou Luis Suárez".

Sergio Busquets, autor do primeiro golo do Barcelona-Las Plamas (3-0) , também reconheceu as dificuldades de jogar perante um palco vazio."Não foi agradável jogar sem público. Estávamos a par do que estava a acontecer e equacionámos não jogar, mais isso, a nível desportivo, prejudicava-nos muito, pelo que achámos por bem jogar assim, sem público", explicou.