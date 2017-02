"Não temos mais nada a fazer, exceto corrigir erros e voltar a Camp Nou. E tentar lá. Vai ser difícil, mas vamos tentar", prometeu o internacional espanhol, de 28 anos.

Sergio Busquets teve participação ativa no terramoto, com epicentro em Paris, que na noite desta terça-feira praticamente destruiu as aspirações do Barcelona na Liga dos Campeões. O médio-defensivo espanhol reconhece que o PSG foi melhor do que o conjunto catalão, embora entenda que o 4-0 foi um castigo demasiado pesado."Eles foram melhores do que nós. O resultado pode ser um pouco exagerado, mas isto é futebol", lembrou Busquets, que aponta o único caminho a seguir pela equipa de Luis Enrique, no encontra da segunda mão dos oitavos de final da Liga milionária, a 8 de março, em Barcelona.

Autor: João Lopes