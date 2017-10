Continuar a ler

A equipa de Zinedine Zidane entra na competição nas meias-finais, cujo adversário vai sair do embate entre o campeão asiático e o vencedor playoff entre os anfitriões do Al Jazira e os neozelandeses do Auckland."Ainda temos dois meses antes do início da competição e, em dezembro, temos um calendário muito exigente, que devemos ter em conta", disse o responsável pelas relações institucionais do clube espanhol, realçando ser "importante ter em conta o estado em que a equipa chega à competição."Na outra meia-final estará o campeão da Taça dos Libertadores, que vai defrontar o vencedor do jogo entre os mexicanos do Pachuca e o campeão africano, que será conhecido em 5 de novembro.