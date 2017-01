Continuar a ler Após o apito final do árbitro Paul Tierney, Cabaye aplaudiu os adeptos mas decidiu responder ao homem que o insultou, apontando-lhe o dedo e proferindo palavrões. Segundo a notícia, o adepto visado teve de ser agarrado por algumas pessoas que o rodeavam, pois pretendia saltar para o relvado.



A derrota sofrida diante do Swansea deixou o Crystal Palace a apenas um ponto acima da linha de despromoção, à frente de Sunderland, Swansea e Hull. O médio decidiu confrontar um adepto que o terá ofendido durante o jogo em Selhurst Park, gritando repetidamente "francês filho da p...", de acordo com o relato de uma testemunha citada pelo jornal 'Daily Mail'.

O Crystal Palace voltou a perder em casa, registando a 13.ª derrota em 20 jogos, deixando os adeptos à beira de um ataque de nervos no decorrer e após o jogo frente ao Swansea, na noite de terça-feira, que terminou com o marcador em 1-2 . Este desespero esteve mesmo na origem de um incidente com Yohan Cabaye... que poderia ter acabado mal.