O Mindelense, tetracampeão de Cabo Verde, é a equipa com maior número de convocados (cinco), seguido do Sporting e do Boavista da Praia, com três cada.O selecionador cabo-verdiano avançou à Rádio de Cabo Verde que, pelo facto de não ser uma data FIFA, não há garantias de que os jogadores poderão ser dispensados pelos respetivos clubes. Lúcio Antunes garantiu, por outro lado, que, apesar de querer ganhar o jogo, o mais importante é testar jovens jogadores que no futuro poderão representar a seleção.A seleção cabo-verdiana concentra-se na cidade da Praia no dia 9 deste mês para um estágio de uma semana antes da partida para Marrocos.Lista de pré-convocados:Nilson (Boavista da Praia), Dorivaldo (Académico do Sal) e Kelvi (Sporting da Praia).Romário (Aves, Portugal), Kiki (Oliveirense, Portugal), Ady (Académica Porto Novo), Idelvis (Mindelense), Admar (Sporting da Praia), Fache (Mindelense) e Norton 'Djack' (Académico do Sal).Dario (Mindelense), Fifa (Académico do Fogo), Oceano (Académica Porto Novo), Duke (Derby), Arlindo 'Tchubasco' (Boavista da Praia), Josimar 'Stehb' (Praiense, Portugal); Tom (Académica, Portugal) e Maniche (Mindelense).Jovane (Sporting, Portugal), Latche (Mindelense), Rody (Santa Maria), Kukula (Vizela, Portugal), Patrick (Oliveira de Hospital, Portugal), Chibaca (Boavista da Praia) e Killy (Sporting da Praia).