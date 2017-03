Continuar a ler

Antes da partida para o Luxemburgo, a seleção liderada por Lúcio Antunes realizará um estágio de preparação de seis dias, cujo início está marcado para dia 20.



Lista dos pré-convocados para jogo com Luxemburgo:



Guarda-redes: Vozinha (Gil Vicente/Portugal), Ivan Cruz (Gil Vicente/Portugal), Thierry Graça (Estoril/Portugal).

Defesas: Hidelvis Jardim (Mindelense/Cabo Verde), Steven Fortes (Le Havre/França), Tiago Almeida (Moreirense/Portugal), Delmiro Nascimento (Varzim/Portugal), Jeffrey Fortes (Excelsior/Holanda), Carlitos (Omonia/Chipre), Gégé (P. Ferreira/Portugal), Fernando Varela (PAOK/Grécia).

Médios: Marco Soares (AEL Limassol/Chipre), Nuno Rocha (Craiova/Roménia), Carlos Ponck (CD Chaves/Portugal), Wuilito Fernandes (U. Mass Lowell/USA), Hélder Tavares (Tondela/Portugal), Jamiro Monteiro (Cambuur/Holanda), Babanco (Feirense/Portugal), Sérgio Semedo (Apollon Limassol/Chipre).

Avançados: Heldon (Rio Ave/Portugal), Garry Rodrigues (PAOK/Grécia), Kukula (Vizela/Portugal), Jovane Cabral (Sporting B/Portugal), Zé Luís (Spartak Moscovo/Rússia), Júlio Tavares (Dijon/França), Kuca (Arouca/Portugal).



Este encontro com o Luxemburgo, bem como o anterior, com Marrocos, insere-se na preparação para a fase de apuramento para a Taça das Nações Africanas de 2019. A equipa lusófona integra o Grupo L, juntamente com Uganda, Tanzânia e Lesoto.



A seleção está também a participar no apuramento para o Mundial'2018, a ser disputado na Rússia, encontrando-se no último lugar do Grupo D da zona africana, com 2 derrotas em outros tantos jogos. A África do Sul lidera a classificação com 4 pontos, os mesmos que o Burkina Faso, enquanto o Senegal tem três.



Na próxima jornada, a ser disputada em agosto, Cabo Verde vai jogar em casa frente à África do Sul, enquanto o Senegal recebe o Burkina Faso.