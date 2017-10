O Caen e o Montpellier apuraram-se para os oitavos-de-final da Taça da Liga francesa, ao vencerem o Lorient e o Guingamp, respetivamente, em jogos dos 16 avos-de-final da competição.A jogar em casa do Guingamp, o Montpellier, no qual alinha o português Pedro Mendes, adiantou-se no marcador pelo senegalês Souleymane Camara, aos 20 minutos, ampliando a vantagem por Rodrigue Ninga, aos 71 minutos.Antes, o Caen impôs-se ao Lorient por 1-0, com um golo solitário do costa-marfinense Christian Kouakou, aos 43 minutos.

Autor: Lusa