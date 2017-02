Continuar a ler

Quanto ao momento que o clube italiano atravessa é algo que não entristece Cafu. "Custa-me ver as bancadas vazias. É incrível pensar que o Milan está tão atrás da Juventus e de todos os que lutam pelo título. A equipa atual é muito diferente da minha, especialmente porque há 10 anos ganhámos todos os troféus que podíamos. Atualmente não é possível repetirmos os mesmos resultados. Espero que a equipa recupere o mais rápido possível", concluiu.



De 2003 a 2008, Cafu fez as delícias dos adeptos do AC Milan. O lateral-direito, campeão do Mundo em 2002, está agora na posição de adepto e não gosta de ver o estado em que se encontra o clube de Milão, sendo que a solução encontrada pelo ex-internacional brasileiro para resolver o problema não é consensual em Itália."O que falta? Um segundo Berlusconi, mas sei que é difícil encontrar alguém como ele. Ele é responsável por ter feito história no futebol italiano, até no futebol global", sublinhou à margem da cerimónia de entrega dos prémios Laureus, no Mónaco.