Já quanto ao prémio de melhor treinador, e antes mesmo da decisão da FIFA , Cafu considerou que o feito de Claudio Ranieri com o Leicester foi mais difícil de conseguir do que o título europeu de Fernando Santos."Sem tirar mérito ao Fernando Santos, penso que é muito mais difícil conduzir uma equipa ao longo de uma prova com mais de 30 jogos do que numa prova curta de apenas sete. Por isso eu escolhia Ranieri como treinador do ano", concluiu Cafu.

Cafu, que foi campeão do Mundo pelo Brasil, em 2002, entende a importância dos prémios na vida dos futebolistas."Os prémios individuais são sempre importantes, claro. É a consagração do que se faz ao longo de um ano. Os prémios são sempre bons para o ego, não é? Os jogadores são como as pessoas normais – se calhar ainda mais vaidosos do que as pessoas normais – por isso gostam de ver o seu trabalho reconhecido", começou por dizer.O brasileiro não duvida da qualidade de Cristiano Ronaldo. "Ronaldo e Messi têm dominado nos últimos anos e isso tem sido bom para os dois, mas este ano penso que não houve dúvidas sobre quem fez mais, em termos individuais e coletivos. O Cristiano, no Real Madrid e com a seleção de Portugal, esteve acima de todos, sem dúvida", acrescentou.

Autor: José Carlos Freitas