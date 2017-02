Continuar a ler

A pentacampeã italiana chega, com este triunfo, aos 60 pontos, mais 7 do que a Roma, que segue na 2.ª posição, e 9 do que o Nápoles, que ocupa o 3.º posto.Mais uma referência para o avançado argentino, que, com os 2 golos apontados no Stadio Comunale Sant Elia, igualou o 'romano' Dzeko, na lista de melhores marcadores da Liga italiana, com 18 golos em 24 jornadas.Na próxima ronda, a equipa de Turim, que visita o Estádio do Dragão no dia 22 de fevereiro, recebe o Palermo, que ocupa um modesto 18.º lugar, e fica à espera de ver o que Roma e Nápoles fazem nos embates com Torino (9.º) e Chievo Verona (11.º), respetivamente.