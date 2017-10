Continuar a ler

Rastelli, que é o primeiro treinador a ser despedido esta época na liga italiana, tinha assumido o comando do Cagliari em 2015/2016 e levou a equipa para o primeiro escalão.



O Cagliari, da Serie A, comunicou esta terça-feira o despedimento do técnico Massimo Rastelli, após quatro derrotas consecutivas no campeonato, que deixaram a equipa no 13.º lugar.Nas últimas quatro jornadas, o Cagliari perdeu em casa com o Sassuolo (1-0), Chievo (2-0) e Génova (3-2), e fora diante do Nápoles (3-0).

Autor: Lusa