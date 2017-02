"Sem qualquer dúvida que acho que o Bravo tem sido fortemente criticado. Infelizmente, e esta é a forma como o futebol é - eu sei bem como é -, é preciso haver um bode expiatório e o guarda-redes é o elo mais fraco. Por um motivo ou por outro, a equipa não está a fazer o que o treinador pretende e ao nível que ele exige, caso contrário estaria na liderança da Premier League. Inevitavelmente, e devido ao sistema de jogo que privilegia o ataque, a equipa torna-se vulnerável na defesa e penso que o Bravo sofreu muitos golos quando o que sucedia é que tinha sido exposto", encerrou.







"Contudo, tendo em conta o estilo de jogo que o Pep pretende - ao qual se mantém agarrado, apesar de todas as críticas -, os pontos fortes do Bravo comparados com os do Joe são bastante diferentes. O principal ponto forte do Bravo é a habilidade com os pés. A sua qualidade de passe é mesmo, mesmo muito boa. E quando se vê que ele está a fazer algo que o treinador pretende e o faz melhor do que qualquer outro, percebe-se por que é que o Joe não jogava. E ter o Joe como número 2 não fazia qualquer sentido."