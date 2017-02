Continuar a ler

Baixa de peso para a Champions



Habitualmente titular e uma das referências dos farmacêuticos, Çalhanoglu será uma baixa de peso para o que falta disputar da Bundesliga, mas também nos próximos compromissos da Liga dos Campeões, nomeadamente os oitavos-de-final, onde terão pela frente o At. Madrid.

O médio turco Hakan Çalhanoglu vai desfalcar o Bayer Leverkusen nos próximos quatro meses, devido a uma sanção aplicada pela FIFA, que esta quinta-feira foi 'ratificada' pelo TAS, após apelo por parte do jogador, que na altura provocou o levantamento provisório da punição.Agora, por decisão do TAS, a sanção será "aplicada com efeito imediato", sendo ainda o médio, de 22 anos, condenado a pagar 100 mil euros de compensação ao Trabzonspor, o clube que o colocou um processo na FIFA. Em causa esteve uma quebra no contrato assinado pelas duas partes em 2011, do qual Çalhanoglu recebeu uma verba, sem nunca o cumprir.

Autor: Fábio Lima