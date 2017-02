Continuar a ler

"O Callum mostrou um caráter incrível e determinação numa situação similar na última época e sabemos que ele tem a mesma força e vontade para fazer tudo novamente", salientou o técnico Eddie Howe. De acordo com o clube, que na terça-feira perdeu em casa com o Crystal Palace (2-0), o jogador irá "trabalhar com o departamento médico, efetuar tratamento e posterior reabilitação", num processo de paragem de "seis meses"."O Callum mostrou um caráter incrível e determinação numa situação similar na última época e sabemos que ele tem a mesma força e vontade para fazer tudo novamente", salientou o técnico Eddie Howe.

O futebolista inglês Callum Wilson vai falhar o resto da época, devido a uma lesão grave no ligamento anterior do joelho esquerdo, revelou esta quinta-feira o Bournemouth, 14.º classificado da Premier League.Wilson, de 24 anos, melhor marcador da equipa na Liga, com seis golos em 21 jogos, "sofreu a lesão no treino de quarta-feira e os exames revelaram a gravidade da mesma".

