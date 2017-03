Continuar a ler

O novo estádio, a cargo da Herzog & de Meuron, os mesmos arquitetos do Allianz Arena, em Munique, e do Ninho de Pássaro, em Pequim, vai ter capacidade para 60 mil espectadores e estará pronto para ser usado na temporada 2021/22. Até lá, durante a construção, o Chelsea terá de jogar em casa emprestada durante pelo menos três anos, uma vez que o novo estádio será precisamente no mesmo local de Stamford Bridge. Wembley apresenta-se como a solução mais válida. "Londres é uma das maiores cidades desportivas do Mundo e estou muito feliz pelo facto de o Chelsea somar em breve mais um estádio ao já fantástico leque de arenas na capital", frisou o autarca em comunicado.O novo estádio, a cargo da Herzog & de Meuron, os mesmos arquitetos do Allianz Arena, em Munique, e do Ninho de Pássaro, em Pequim, vai ter capacidade para 60 mil espectadores e estará pronto para ser usado na temporada 2021/22. Até lá, durante a construção, o Chelsea terá de jogar em casa emprestada durante pelo menos três anos, uma vez que o novo estádio será precisamente no mesmo local de Stamford Bridge. Wembley apresenta-se como a solução mais válida.

O Chelsea recebeu esta segunda-feira luz verde da câmara de Londres para a construção do seu novo estádio, no que o clube inglês considera ser "o último passo significativo" antes do início das obras.O projeto do recinto, que vai custar mais de 570 milhões de euros, foi aprovado pelo autarca da capital, Sadiq Khan, que se mostrou orgulhoso.

Autor: Luís Miroto Simões