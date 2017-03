Continuar a ler

Apesar disso, os futebolistas optaram por esperar que o dinheiro seja distribuído e que todas as dívidas estejam saldadas até ao início do campeonato. Os presidentes e vice-presidentes dos clubes tinham também realizado uma reunião horas antes, no sentido de melhorarem as ofertas económicas, de forma a garantirem o pagamento de salários em atraso aos jogadores em todas as categorias.Apesar disso, os futebolistas optaram por esperar que o dinheiro seja distribuído e que todas as dívidas estejam saldadas até ao início do campeonato.

O campeonato argentino, que deveria começar esta sexta-feira, foi adiado por uma semana, depois de os capitães das equipas terem ratificado a greve, em reunião realizada na quinta-feira à noite.Segundo explicou o capitão do Vélez Sarsfield, Fabián Cubero, à saída da reunião realizada no Sindicato dos Jogadores, o início do campeonato, cujo último jogo foi a 19 de dezembro, terá que esperar pelo menos mais uma semana.

