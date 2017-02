Continuar a ler

As partidas vão decorrer entre sexta e segunda-feira em diferentes campos de Bissau e do interior do país.A União Desportiva Internacional (UDIB) abre a jornada na sexta-feira, num jogo no estádio Lino Correia, em Bissau, defrontando os Tigres de São Domingos.No sábado, realiza-se a partida Bula FC-FC Pelundo, em Bula, enquanto na capital o Sporting Clube da Guiné-Bissau mede forças com o homónimo de Bafatá, no estádio Lino Correia.O Porto de Bissau defronta o CF 'Os Balantas' de Mansoa, no estádio Nacional 24 de Setembro.Ainda no sábado, em Canchungo, o Futebol Clube local recebe as Estrelas de Cantanhez.O FC Cuntum joga com os Lagartos de Bambadinca no domingo, no Lino Correia, e, na segunda-feira, no mesmo estádio, o Benfica fecha a jornada com o FC Mavegro.Com 10 pontos, o Sporting da Guiné-Bissau lidera o campeonato, que esteve interrompido desde finais de dezembro para permitir a participação da seleção na CAN, que decorre no Gabão.A federação queria que o campeonato da segunda divisão, do qual já se realizaram duas jornadas, também fosse retomado no fim de semana, mas tal não será possível "porque os clubes não estão preparados", adiantou fonte da instituição.