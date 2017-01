Após três meses de negociações, Michel Seydoux passa o Lille para as mãos de Gérard López, um empresário que fez fortuna com as novas tecnologias e foi dono da escuderia de Fórmula 1 Lotus. Depois de falhar a aquisição do Marselha, no início da época, este hispano-luxemburguês de 45 anos aposta forte no Lille e conta com Luís Campos para "daqui a 18 meses estar no top 3" do desporto em França e a dar cartas na Europa. O português deixou o Monaco, onde foi peça importante na reconstrução do plantel de Jardim, para assumir a direção desportiva do clube de Éder e Ronny Lopes.Luís Campos esteve junto do novo proprietário na conferência de imprensa de passagem de poder, na qual Gérard Lopez prometeu contratar "três, talvez quatro jogadores" nesta janela de mercado. "Não haverá uma revolução neste inverno", assegurou. Caberá também a Luís Campos a escolha do novo treinador. Marcelo Bielsa deve ser o eleito, pois o presidente não esconde que o argentino é "um amigo" e "a pessoa ideal" para o cargo, embora admita manter Patrick Collot até junho.

Autor: Aurélio de Macedo