Continuar a ler

"Há dois tipos de jogadores veteranos, os que não gostam dos jovens porque querem jogar e temem ser 'destruídos' por eles, e há os outros, que estão disposto a ajudar. Lembro-me de ter 17 anos e de jogar com o [Andrzej] Szarmach [no Auxerre]. Ele era internacional polaco e tinha jogado em duas meias-finais de Mundiais. Era um grande jogador e ajudou-me muito. Lembrei-me sempre disso e disse a mim mesmo que quando fosse mais velho iria tentar fazer o mesmo."



"Tenho a certeza que Ibrahimovic faz isso também. Ele tem sido uma grande ajuda para os mais novos porque se trata de um grande jogador, com uma personalidade forte. É o veterano certo que quer ajudar os jovens. É muito importante ter um jogador experiente no plantel que serve de exemplo para os outros", encerrou a antiga glória dos red devils, com a qual o sueco tem vindo a ser comparado desde que foi contratado no verão passado.

"Ele é um grande jogador e tem uma personalidade forte. Passou pelo Milan e pelo Barcelona e sabe como se lida com a pressão, percebe como se faz e já provou que é um grande homem", começou por justificar a antiga glória dos red devils, em entrevista ao canal de televisão do clube, que será emitida na íntegra ao início da tarde deste domingo, reforçando: