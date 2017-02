Nem duas décadas depois Cantona se arrepende... disto

Quando se fala em Eric Cantona, além de ter de se referir as qualidades futebolísticas e os golos que marcou, tem (obrigatoriamente) de se mencionar o que aconteceu a 25 de janeiro de 1995. Nesse dia, o antigo internacional francês foi expulso no jogo do Manchester United frente ao Crystal Palace e, quando se dirigia para o balneário, ouviu um adepto adversário dizer-lhe: "volta para o teu país, desgraçado". O resto... foi kung-fu e as imagens que ficaram para a história. Mais de 22 anos depois, a lenda do red devils não mostra arrependimento pela agressão."Já disse que devia ter-lhe dado com mais força. Talvez amanhã diga algo diferente", começou por sublinhar em declarações ao jornal inglês 'Mirror'. Nem os 9 meses de suspensão que Cantona enfrentou o fizeram mudar de opinião. "Não me posso arrepender disso. Foi um sentimento fantástico. Eu aprendi, espero que ele [Matt Simmons, o fã agredido] também o tenha feito", afirmou.Alex Ferguson teve um papel muito importante para que a suspensão de Cantona não fosse tão sentida e o antigo jogador não esquece isso. "Foram 9 meses de fora e lutei por muito tempo, mas graças a Ferguson fizemos a dobradinha com essa geração", concluiu.