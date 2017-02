Continuar a ler

"Penso que Mourinho está a jogar um futebol mais virado para o ataque, ao contrário do que vinha a fazer [noutros clubes] e que se esforça por compreender sempre as expetativas do clube. É um homem muito inteligente, muito sagaz, e tem um sentido de humor fantástico. Disse sempre isso antes dele assinar pelo United", explicou o antigo avançado, em entrevista ao canal de televisão do clube inglês, que é transmitida na íntegra ao início da tarde deste domingo, acrescentando:





"O primeiro [título] é importante porque num clube como o United há sempre muita pressão para ganhar coisas, por isso, quando se ganhar o primeiro haverá menos pressão. As pessoas vão querer mais, como é óbvio, mas Mourinho não tem qualquer problema com pressão. Anda nisto há muitos anos, trabalhou em muitos clubes grandes, ganhou títulos em todos eles e desenvolveu sempre as equipas. Por isso, não se precupem que o United vai ganhar", encerrou Cantona. "Mourinho assume toda a pressão, não se preocupa nada com esse tipo de coisas e é impressionante em termos psicológicos. Coloca atoda a pressão em cima dos seus ombros, aliviando os outros e assim os jogadores podem desfrutar. O United vai ganhar mais de um troféu esta temporada e o primeiro será este [Taça da Liga]. Mourinho é um vencedor, ganhou montes de títulos e é um grande treinador. Penso que o United ganhará muitas coisas [com Mourinho]." "Penso que Mourinho está a jogar um futebol mais virado para o ataque, ao contrário do que vinha a fazer [noutros clubes] e que se esforça por compreender sempre as expetativas do clube. É um homem muito inteligente, muito sagaz, e tem um sentido de humor fantástico. Disse sempre isso antes dele assinar pelo United", explicou o antigo avançado, em entrevista ao canal de televisão do clube inglês, que é transmitida na íntegra ao início da tarde deste domingo, acrescentando:

O Manchester United oficializou a contratação de José Mourinho a 27 de maio de 2016, três dias depois de Éric Cantona, antiga glória red devil, festejar o 50.º aniversário e ter, por essa ocasião, afirmado em entrevista ao jornal 'The Guardian' que, embora gostasse muito do português, não lhe parecia que este fosse um treinador à imagem do clube de Old Trafford. Pois bem, passaram nove meses e o francês mudou de opinião.Mas Cantona fundamenta a argumentação, referindo-se à capacidade que Mourinho demonstrou neste curto espaço de tempo de perceber o que é o Manchester United e o que pretendem os adeptos. Algo que estará na base da conquista de muitos títulos, o primeiro dos quais será a Taça da Liga, cuja final tem lugar este domingo, em Wembley, frente ao Southampton.

Autor: António Espanhol