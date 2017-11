Conhecido pela sua abordagem direta sobre todos os assuntos, Eric Cantona disparou esta quinta-feira na direção de Neymar, admitindo que não entende a opção tomada pelo avançado brasileiro em trocar o Barcelona pelo Paris SG."Com 25 anos, e a jogar no Brasil e no Barcelona, acabamos por nos questionarmos que veio ele fazer para o campeonato francês para jogar contra o Guingamp e Amiens. Que veio fazer para o campeonato francês?", questionou o antigo internacional gaulês, em declarações ao Yahoo Sport, numa conversa na qual admitiu não 'comprar' a ideia de que Neymar foi para França para lutar pela Liga dos Campeões: "Jogará um máximo de dez jogos por época. Não percebo por que razão veio para França jogar. Alguém entende? Não é essa a minha visão da paixão e do futebol".Na mesma entrevista, Cantona diz mesmo que nunca vê os duelos do campeonato do seu país. "Nunca assisti à Ligue 1. Vou assistir ao quê? O Paris SG frente ao Guingamp? Não me interessa. O Pastore ainda joga no Paris SG? Adoro o Pastore! Joga pouco? É uma pena. Talvez seja por isso que não vou ver os jogos deles. E o Ben Arfa, joga? Não? Então, definitivamente, não os vou ver", atirou, sem papas na língua, o ex-jogador do Man. United, agora com 51 anos.

Autor: Fábio Lima