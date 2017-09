Em estreia na Serie A esta época, o Benevento segue no último lugar do campeonato sem qualquer ponto ao fim de cinco jornadas e recebeu esta sexta-feira mais uma má notícia. É que o defesa e capitão da equipa Fabio Lucioni foi suspenso preventivamente depois de ter acusado positivo num controlo antidoping realizado no passado dia 10, após o jogo com o Torino.O futebolista italiano, de 29 anos, que se estreou também esta época no principal escalão do 'calcio', arrisca agora um castigo que pode ir de um a quatro anos. Em causa estará o uso de uma pomada que lhe foi receitada pelo próprio médico do clube."Enquanto se espera que sejam cumpridos todos os trâmites do caso, limito-me a dizer que segui apenas a prescrição do médico do Benevento e que usei, com total boa fé, o fármaco terapêutico que ele me indicou", referiu Lucioni em declarações divulgadas pela agência noticiosa italiana 'Ansa'.