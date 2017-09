Continuar a ler

Mas para chegar ao internacional uruguaio é preciso dinheiro, mesmo muito dinheiro. Primeiro para o contratar e depois para lhe pagar um salário que o convença a rescindir o contrato que tem com o PSG, válido até junho de 2020.



De acordo com o 'Daily Mail', Cavani ganha 6,5 milhões de euros por ano livres de impostos, o que significa que para pagar este salário ao avançado o PSG tem um encargo que quase transforma este valor no dobro face à lei francesa.



O jornal inglês já faz as contas porque coloca dois clubes da Premier League na lista dos que estarão interessados em receber o avançado, Chelsea e Everton, ao qual acrescenta Juventus, Inter Milão, Nápoles, de onde o futebolista se transferiu para o PSG em julho de 2013, e Borussia Dortmund. Mas para chegar ao internacional uruguaio é preciso dinheiro, mesmo muito dinheiro. Primeiro para o contratar e depois para lhe pagar um salário que o convença a rescindir o contrato que tem com o PSG, válido até junho de 2020.De acordo com o 'Daily Mail', Cavani ganha 6,5 milhões de euros por ano livres de impostos, o que significa que para pagar este salário ao avançado o PSG tem um encargo que quase transforma este valor no dobro face à lei francesa.

A continuidade de Edinson Cavani no Paris Saint-Germain (PSG) foi colocada em causa depois do desentendimento entre o uruguaio e Neymar frente ao Lyon, no domingo, que quase terá terminado em agressões no final do jogo, já no balneário.O brasileiro terá depois exigido ao presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaifi,, um rumor que deixou logo em alerta vários clubes europeus de topo.