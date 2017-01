Continuar a ler

Adaptado ao país e à cultura – entre 2006 e 2010 representou, primeiro, o Sion, e depois, o Basileia –, o extremo garante que ainda não pensa no momento de pendurar as botas. "Sinto-me cada vez melhor, apesar da minha idade. Treino sempre focado para não perder as minhas maiores capacidades, físicas e técnicas. Estou muito contente com a minha performance ano após ano e estou a prova-lo dentro de campo", referiu o português, revelando os objetivos do Sion, terceiro classificado da liga suíça, com 29 pontos, os mesmo do Luzern: "Queremos atingir um lugar de acesso à Europa. Acho que temos todas as condições para o conseguir, até mesmo com o segundo lugar, que dá acesso à 3.ª pré-eliminatória da Champions."Apesar de estar satisfeito com o rumo da vida pessoal e profissional, como qualquer outro emigrante, Carlitos não esconde as "saudades de Portugal". "É um esforço enorme, mas a vida é uma batalha com muitos desafios, em que só os aventureiros estão preparados para os abraçar. Fico com mais saudades quando vou de férias e vejo o quanto Portugal é bom. No entanto, depois, olho para os meus filhos e sinto que tenho que fazer tudo por eles, pois são a minha inspiração para continuar a trabalhar duro", sublinhou.Apesar da distância, Carlitos continua a acompanhar de perto o futebol português e não tem dúvidas que, atualmente, o Benfica é o principal candidato ao título. "Acho que é a equipa mais tranquila, que está a praticar melhor futebol e a verdade é que está bem encaminhada para o título. Já o Sporting tem tido alguns problemas, enquanto o FC Porto está numa fase de construção. Depois, penso que existem outras equipas em progressão, que tornam o campeonato mais interessante e competitivo", finalizou.